Traghetto urta la banchina del porto di Ischia | un ferito e indagini in corso

Un impatto violento scuote il porto di Ischia: il traghetto Nereide si schianta contro la banchina, causando un ferito e un'atmosfera di panico tra i presenti. L’incidente, avvenuto mentre il natante si stava ormeggiando alle 14:30, ha sollevato interrogativi sulle condizioni di sicurezza del porto e sulle cause dell’accaduto. Continuate a seguirci per aggiornamenti su questa vicenda che ha sconvolto l’isola e le sue vite.

Violento impatto durante l'attracco del traghetto Nereide. Nel primo pomeriggio di oggi, 20 giugno, un traghetto della compagnia MedMar ha urtato violentemente la banchina del porto di Ischia, provocando momenti di panico tra i passeggeri a bordo. L'incidente è avvenuto intorno alle 14:30, durante la manovra di ormeggio alla Banchina Olimpica. Il traghetto Nereide, proveniente da Pozzuoli, trasportava 168 passeggeri e 34 veicoli, tra automobili, motocicli e mezzi commerciali. Al momento dell'impatto, l'urto con il molo ha provocato una brusca scossa che ha fatto perdere l'equilibrio a diversi viaggiatori.

