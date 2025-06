Traghetto urta la banchina a Ischia contuso un passeggero

Un incidente insolito nel porto di Ischia: un traghetto in manovra ha urtato la banchina, causando un passeggero contuso e danni allo scafo. Verso le 14.30, il Nereide, proveniente da Pozzuoli con 168 passeggeri e numerosi veicoli a bordo, ha impattato con forza durante le operazioni di ormeggio alla Banchina Olimpica. Le cause rimangono ancora sconosciute, ma l'accaduto mette in evidenza l'importanza della sicurezza marittima.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un traghetto in manovra nel porto di Ischia ha urtato poco fa la banchina: un passeggero è rimasto contuso mentre la nave ha riportato danni allo scafo. Verso le 14.30 il Nereide proveniente da Pozzuoli, durante le operazioni di ormeggio alla Banchina Olimpica, ha impattato con forza contro il molo, per ragioni al momento sconosciute. Sulla nave c’erano 168 passeggeri e 34 veicoli, tra auto, moto e mezzi commerciali imbarcati nel porto puteolano; alcuni dei passeggeri al momento dell’urto sono caduti a terra ed uno di loro è stato precauzionalmente condotto all’ospedale Rizzoli per gli accertamenti del caso; l’uomo ha riportato solo una forte contusione, come hanno confermato gli esami strumentali a cui è stato sottoposto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Traghetto urta la banchina a Ischia, contuso un passeggero

In questa notizia si parla di: banchina - traghetto - ischia - contuso

Il traghetto fa manovra: colpisce e abbatte la torre faro sulla banchina affollata - Una serata tranquilla si è trasformata in un momento di tensione a Marina di Ravenna, quando il traghetto in uscita dal porto ha accidentalmente colpito e abbattuto la torre del faro, creando scompiglio tra i presenti.

Traghetto urta la banchina a Ischia, contuso un passeggero.

Traghetto contro banchina a Ischia, 50 feriti - 15 dal porto di Pozzuoli e ha urtato la banchina intorno alle 9. Lo riporta affaritaliani.it

Traghetto da Ischia finisce contro il molo, feriti otto passeggeri - Stando ai dati raccolti dalla Guardia Costiera sono rimasti contusi otto passeggeri, sette in forma lieve. Si legge su ilmattino.it