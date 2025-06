Traghetto paura a bordo | violento urto con la banchina contuso un passeggero

Un traghetto in arrivo da Pozzuoli ha causato tensione e preoccupazione nel porto di Ischia, quando intorno alle 14.30 ha urtato violentemente la banchina durante le manovre di ormeggio. L’impatto ha provocato un passeggero contuso e danni visibili alla struttura dello scafo, generando paura tra i presenti. È un episodio che mette in evidenza l’importanza della massima attenzione e sicurezza nelle operazioni di imbarco.

🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Traghetto, paura a bordo: violento urto con la banchina, contuso un passeggero

