Tragedia sulla Casilina a perdere la vita il conducente del furgone Anche il figlio fu vittima della strada

Una tragedia sulla Casilina scuote la comunità: Tiziano Castellan, 48enne di Sparanise e residente a Calvi Risorta, ha perso la vita in un incidente che ha coinvolto anche suo figlio. L'evento si è verificato questa mattina, poco prima delle 14, al km 181 della SS6 Casilina, nel territorio di Teano. Un dramma che sottolinea quanto la strada possa essere imprevedibile e crudele, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo conosceva.

E' Tiziano Castellan, 48enne originario di Sparanise ma residente a Calvi Risorta, la vittima dell'incidente stradale avvenuto oggi, 20 giugno, poco prima delle ore 13:50 sulla SS6 Casilina km 181, nel territorio di Teano. Castellan era alla guida di un furgone, che si è scontrato con. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Tragedia sulla Casilina, a perdere la vita il conducente del furgone. Anche il figlio fu vittima della strada

