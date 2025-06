Tragedia sul lago di Garda | muore ciclista di 43 anni dopo un volo di 100 metri in un precipizio

Una tranquilla escursione si è trasformata in una tragedia sulla splendida sponda del Lago di Garda. Mentre pedalava tra panorami mozzafiato, un ciclista polacco di 43 anni ha perso il controllo, precipitando da un dirupo di 90 metri e perdendo tragicamente la vita. La scena, drammatica e sconvolgente, ricorda quanto possa essere imprevedibile la forza della natura e l’importanza della massima prudenza. È una perdita che lascia un segno profondo in tutta la comunità.

Gargnano (Brescia), 20 giugno 2025 – Tragedia questo pomeriggio sulle rive del Benaco: in uno dei tratti più pittoreschi della strada Gardesana che da Salò porta a Riva del Garda: fatta di rocce a picco sull’acqua e precipizi. Un turista polacco di 43 anni alle 15.20 circa è morto precipitando da un dirupo di 90 metri cadendo da uno spazio attiguo alla statale 45bis. L’uomo, in bicicletta con un gruppo di amici, si era momentaneamente fermato sul ciglio della strada, che in quel punto è stretta e piena di curve. Da quel che si è appreso, sentendo le testimonianze del gruppo di amici che si trovava con lui, si era fermato per espletare una necessità fisiologica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it