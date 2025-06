Tragedia sfiorata a Napoli reagisce alla rapina | 31enne accoltellato

Una serata drammatica a Napoli, dove un giovane di 31 anni incensurato ha rischiato la vita durante un tentativo di rapina in zona Porta Nolana. La sua reazione coraggiosa e il tempestivo intervento dei soccorsi hanno evitato conseguenze più gravi, ma la paura e lo sconcerto rimangono nell’aria. Un episodio che sottolinea ancora una volta quanto sia fondamentale la sicurezza nelle nostre strade e l’importanza di non abbassare mai la guardia.

Sangue nella serata di ieri a Napoli, in zona di Porta Nolana, dove un 31enne napoletano incensurato è stato ferito con un'arma da taglio nel corso di un presunto tentativo di rapina. L'uomo si è presentato autonomamente al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini, con una ferita alla coscia destra.

