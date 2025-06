Tragedia per Cher | il figlio è stato ricoverato d’urgenza ecco cosa è successo

Cher sta vivendo un momento di grande angoscia: il suo secondo figlio è stato ricoverato d'urgenza in ospedale. La popstar internazionale si trova a fronteggiare una grave crisi familiare che ha sconvolto i suoi fan. Scopriamo insieme cosa è successo e come la star sta affrontando questa difficile prova, mentre l'intera comunità si stringe attorno a lei in cerca di conforto e speranza.

Cher sta vivendo un vero e proprio dramma a causa dell'urgente ricovero in ospedale del figlio. Scopriamo di seguito cosa è accaduto al secondogenito della star internazionale! Da diverso tempo Cher sta affrontando pesanti complicazioni nella sua vita privata. A causare una situazione così complessa sono i gravi problemi di suo figlio Elijah Blue Allman, dipendente dalle droghe. Adesso arriva l'ennesima notizia drammatica: il suo ricovero d'urgenza. Ecco tutti i dettagli! View this post on Instagram A post shared by Cher (@cher) Cher preoccupata per suo figlio.

Il figlio di Cher Elijah Blue Allman trasportato d’urgenza in ospedale per overdose - Una notizia che sconvolge il mondo dello spettacolo: Elijah Blue Allman, il figlio di Cher, è stato trasportato d’urgenza in ospedale a causa di una grave overdose.

Elijah Blue Allman, cosa è successo davvero al figlio di Cher: overdose o "comportamento anomalo"? - Elijah Blue Allman, figlio di Cher, ricoverato d'urgenza per overdose o comportamento anomalo? Riporta tag24.it