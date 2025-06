Tragedia in spiaggia | turista perde la vita durante il bagno

Una delle prime a intervenire è stata l'unità di salvataggio, ma purtroppo, nonostante gli sforzi tempestivi, per l'uomo non c'è stato niente da fare. La spiaggia, un tempo luogo di relax e divertimento, si trova ora sconvolta da questa tragedia che ha colpito profondamente tutti i presenti. È un triste promemoria dell'importanza di prestare la massima attenzione alla sicurezza durante le vacanze.

Una giornata di vacanza si è trasformata in tragedia per un turista tedesco di 86 anni, colto da un malore improvviso mentre faceva il bagno. Era mercoledì mattina quando l'uomo ha iniziato a mostrare segni di difficoltà, notati immediatamente dai bagnini presenti sulla spiaggia. Sono stati loro a lanciare l'allarme, cercando di intervenire prontamente. Soccorsi immediati. Erano le 10:30 quando i soccorsi sono stati attivati. Una delle prime a offrire aiuto è stata un'infermiera in vacanza, che ha iniziato subito le manovre di rianimazione nel tentativo di salvare l'anziano. Poco dopo, è giunta sul posto un'ambulanza con il personale del 118, che ha continuato i tentativi di rianimazione.

