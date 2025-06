Tragedia del Natisone Honsell | Idrometro non è ancora collegato Riccardi non risponde

La tragedia del Natisone ha acceso i riflettori sulla gestione delle emergenze e sulla tempestività degli interventi. Nonostante le promesse di miglioramento, ancora oggi persistono problemi come l’idrometro non collegato e la mancata risposta di Riccardi, che sollevano dubbi sulla reale efficacia delle misure adottate. La richiesta di maggiore trasparenza e azioni concrete diventa imprescindibile per evitare future tragedie e rassicurare le comunità coinvolte.

Le risposte dell'assessore con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi riguardo a come si potessero migliorare i soccorsi dopo la tragedia del Natisone non hanno soddisfatto il consigliere regionale di Open sinistra Furio Honsell. "Fin dall’inizio erano emerse preoccupazioni sulla catena. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Tragedia del Natisone, Honsell: "Idrometro non è ancora collegato, Riccardi non risponde"

In questa notizia si parla di: tragedia - natisone - honsell - riccardi

L’acqua si alza e li blocca su un isolotto: famiglia salvata nell’Oglio. Evitata una tragedia come quella del Natisone - In un'ardua giornata di salvataggi sul fiume Oglio, i Vigili del Fuoco hanno evitato una tragedia simile a quella del Natisone, portando in salvo una famiglia isolata su un isola improvvisa.

(ACON) TRAGEDIA NATISONE. HONSELL (OPEN): RISPOSTE RICCARDI INSODDISFACENTI; Tragedia sul Natisone, serve una riflessione sui protocolli del 112; Tragedia del Natisone, le famiglie chiedono chiarezza.

Tragedia del Natisone, le famiglie chiedono chiarezza - Il consigliere Regionale Furio Honsell, di Open Sinistra FVG, ha presentato un'interrogazione all'assessore Riccardi: «Forse è il caso che si faccia ... Lo riporta rainews.it

Natisone: la tragedia che solleva interrogativi tra responsabilità e soccorsi mancati - La tragedia del Natisone richiama alla mente altre vicende dolorose come la valanga della Marmolada e quella di Rigopiano, dove errori umani e carenze nei protocolli hanno contribuito a esiti tragici. msn.com scrive