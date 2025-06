Tragedia del Bayesian | sollevato dopo 10 mesi il relitto inizia l’indagine sulle cause dell’affondamento

Dopo dieci mesi di silenzio e mistero, finalmente il relitto del Bayesian, il veliero del miliardario inglese Myke Lynch affondato davanti a Porticello, è stato sollevato. Ora, l'indagine sulle cause dell'affondamento entra nel vivo, portando speranze di svelare il segreto di quella notte tempestosa. Potrebbe essere vicina la verità su questa enigma marittimo: un passo decisivo verso la soluzione di un affare che ha catturato l'attenzione di tutto il mondo.

