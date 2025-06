Tragedia alla festa di fine scuola Tre indagati per la morte di Riccardo Oggi la verità dall’autopsia

Una tragedia scuote la comunità di Perugia: tre persone sono indagate per la morte di Riccardo Tascini, il giovane studente di 13 anni trovato senza vita in un laghetto artificiale. Dopo l’autopsia, emergono dettagli agghiaccianti e si fanno chiarezza sul tragico evento. La verità si fa strada, ma il dolore resta profondo: i genitori di Riccardo chiedono giustizia e risposte.

Tre indagati per la morte di Riccardo Tascini, lo studente di 13 anni di Perugia, trovato morto in un laghetto artificiale di un’azienda agricola di Pieve Caina, una frazione di Marsciano. La Procura della Repubblica di Spoleto ha iscritto nel registro degli indagati, con l’ipotesi di omicidio colposo, la titolare della proprietà e il figlio che gestisce l’azienda agricola, e la mamma di un compagno di classe di Riccardo, a cui i genitori hanno affidato il figlio in occasione della festa a cui non potevano essere presenti. Una iscrizione come indagati che risulta essere un atto dovuto da parte della pm Federica Filippi, titolare del fascicolo, per consentire l’esecuzione dell’ autopsia e l’esercizio del diritto di difesa, essendo l’esame un accertamento irripetibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tragedia alla festa di fine scuola. Tre indagati per la morte di Riccardo. Oggi la verità dall’autopsia

