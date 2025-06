Tragedia a Poggiomarino operaio cade durante lo scarico merci | morto sul colpo

Una drammatica tragedia a Poggiomarino scuote la comunità: un operaio di 55 anni ha perso la vita durante le operazioni di scarico merci, precipitando da circa tre metri di altezza. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio in via Arcivescovo D’Ambrosio, mette in evidenza ancora una volta l’importanza delle misure di sicurezza sul lavoro. La comunità si stringe intorno alla famiglia dell’uomo, chiedendo maggiore attenzione e prevenzione per evitare altre tragedie simili.

Nel pomeriggio, i carabinieri della stazione locale sono intervenuti in via Arcivescovo D’Ambrosio, a Poggiomarino, in seguito a un incidente sul lavoro. Un operaio di 55 anni, dipendente di un’azienda attiva nel trasporto merci su strada, è precipitato da un’altezza di circa tre metri mentre era impegnato nelle operazioni di scarico. Per l’uomo non c’è stato nulla . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Tragedia a Poggiomarino, operaio cade durante lo scarico merci: morto sul colpo

