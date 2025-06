Tragedia a Caprarola | muore in un incidente il poliziotto Silvano Canale

Una tragica notizia scuote Caprarola: Silvano Canale, stimato poliziotto, ha perso la vita in un incidente stradale che ha spezzato una celebrazione così importante. Quella che doveva essere una serata di gioia e ricordi si è trasformata in un dramma improvviso, lasciando sgomento e dolore nella comunità. Una perdita che lascia tutti senza parole e ci invita a riflettere sulla fragilità della vita.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una serata speciale si trasforma in dramma. Doveva essere una notte di festa, quella che Silvano Canale e sua moglie avevano scelto per celebrare i 25 anni di matrimonio. Invece, si è trasformata in una tragedia. Nella notte tra il 18 e il 19 giugno, mentre facevano ritorno verso casa a Caprarola, in provincia di Viterbo, la loro serata si è conclusa con un violento incidente stradale. Lo scooter su cui viaggiava la coppia si è scontrato con un SUV nei pressi di un incrocio tra due strade provinciali. Silvano Canale, 52 anni, agente della Polizia di Stato in servizio al Ministero dell’Interno, è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale San Filippo Neri di Roma. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia a Caprarola: muore in un incidente il poliziotto Silvano Canale

In questa notizia si parla di: canale - silvano - tragedia - caprarola

Incidente a Caprarola tra scooter e suv: morto il poliziotto Silvano Canale, gravissima sua moglie - Un tragico incidente a Caprarola ha stravolto le vite di tante persone: il poliziotto Silvano Canale, vittima dell'incidente tra scooter e SUV, lascia un vuoto incolmabile.

CAPRAROLA - Tragedia ieri sera nel territorio di Caprarola dove un uomo, poliziotto, è stato investito mente era a bordo dello scooter con la moglie. #caprarola #poliziotto Vai su Facebook

Incidente a Caprarola tra scooter e suv: morto il poliziotto Silvano Canale, gravissima sua moglie; Incidente a Caprarola: muore uomo, grave la moglie; Caprarola – Poliziotto morto investito da auto, è Silvano Canale.

Incidente a Caprarola tra scooter e suv: morto il poliziotto Silvano Canale, gravissima sua moglie - A bordo dello scooter che si è scontrato con un suv c’era anche sua moglie, che lotta tra la vita e la morte in ospedale. Riporta fanpage.it

Tragedia a Caprarola: Poliziotto Perde la Vita in un Incidente, Gravissima la Moglie - Tragedia sulla strada a Caprarola in provincia di Viterbo, dove Silvano Canale, un poliziotto cinquantenne, è morto in un incidente. Secondo infodifesa.it