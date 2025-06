Tragedia a Benevento | cede il soppalco di un ex locale commerciale muore 70enne

Una tragedia improvvisa scuote Benevento: un soppalco di un ex locale commerciale cede, causando la tragica morte di un uomo di 70 anni. A.B., residente nella zona, ha perso la vita dopo un volo di tre metri, in una sera drammatica di giovedì 20 giugno. La comunità si stringe intorno alla famiglia, mentre le indagini cercano di fare luce sulle cause di questa terribile fatalità .

