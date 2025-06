Traffico Roma del 20-06-2025 ore 20 | 30

Benvenuti a questa aggiornamento sul traffico di Roma. In serata, diverse criticità persistono sulla viabilità cittadina, con code sia in uscita dalla città che su principali arterie come la Salaria e la Tangenziale. La situazione richiede attenzione e pazienza per raggiungere le vostre destinazioni. Rimanete con noi per ulteriori aggiornamenti e consigli utili.

Luceverde Roma Buonasera e ben trovati all'ascolto per un precedente incidente ci sono ancora Code in uscita da Roma e sulla via Salaria tra lo svincolo di Settebagni della A1 e Monterotondo Scalo altro incidente provoca code sulla Roma Fiumicino tra il raccordo è il viadotto della Magliana direzione Eur sempre molto trafficata la tangenziale con Code in direzione San Giovanni 3 Tor di Quinto e via delle Valli abbiamo poi realmente mente atlanti per traffico sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra Latisana e lo svincolo per La Roma Napoli in carreggiata interna si entra invece tra le uscite Cassia bis e Salaria code poi in uscita da Roma sul tratto Urbano della A24 3 alla tangenziale e lo svincolo Fiorentini sulla via Pontina residue con tra Pomezia e Aprilia verso Latina riprenderà alle 20 e andrà avanti fino al termine del servizio lo sciopero nel trasporto pubblico possibili stop o cancellazione di corsa bus filobus tram metro sulla termini Centocelle la metro mare e Roma Nord a rischio anche il servizio sostitutivo serale della metro C dettagli di queste le altre notizie sul sito roma.

In questa notizia si parla di: roma - traffico - code - raccordo

