Traffico Roma del 20-06-2025 ore 18 | 30

Buonasera a tutti gli ascoltatori di Luceverde Roma, ecco il consueto aggiornamento sul traffico serale della capitale. Traffico intenso e code si registrano questa sera lungo diverse arterie strategiche: il raccordo anulare, con code tra Latisana e lo svincolo per La Roma Napoli, e sulla tangenziale tra San Lorenzo e Castrense. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli e consigli utili per il vostro spostamento.

Luceverde Roma Buonasera e ben trovati all'ascolto code a tratti sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra Latisana e lo svincolo per La Roma Napoli mentre in carreggiata interna troviamo code tra la Trionfale e la Salaria e poi dalla Nomentana alla rustica qui a causa di un incidente trafficata anche la tangenziale con code nelle due direzioni tra San Lorenzo e Castrense e poi tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione San Giovanni Code in uscita da Roma e sul tratto Urbano della A24 tra la tangenziale è lo svincolo Togliatti ancora code poi sulla via Pontina tra Pomezia e Aprilia verso Latina e sulla A1 Roma Firenze tra Magliano Sabina e Ponzano Romano direzione Roma Intanto vi ricordo che è in corso lo sciopero generale che coinvolge Il personale del trasporto aereo quello ferroviario è il personale del trasporto pubblico locale i treni saranno a rischio fino alle 21 con possibili Cancella l'imitazione di percorso per i treni a media è lunga percorrenza e per i treni regionali in quest'ultimo caso sono garantiti i servizi essenziali fino alle 21 Per quanto riguarda il trasporto aereo voli garantiti fino alle 21 a Roma lo sciopero riprendere alle 20 e fino al termine del servizio coinvolta l'intera rete Atac e i bus e gestiti da privati e le linee Cotral saranno Dunque possibili stop o cancellazione di corse su bus filobus tram metro e sulla termini Centocelle la metro mare e la Roma Nord a rischio anche il servizio sostitutivo serale della metro C dettagli di queste ed altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-06-2025 ore 18:30

