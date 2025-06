Traffico Roma del 20-06-2025 ore 16 | 30

Se vi trovate a dover attraversare Roma il 20 giugno 2025 alle ore 16:30, preparatevi a un traffico intenso e imprevedibile. La mobilità cittadina si presenta congestionata su tangenziale, raccordo anulare e principali arterie, tra rallentamenti e code che coinvolgono diverse zone strategiche. Rimanere aggiornati è fondamentale per pianificare al meglio il vostro percorso e arrivare a destinazione senza stress. Ecco la situazione dettagliata che può fare la differenza nel vostro spostamento...

Roma infomobilitĂ un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilitĂ traffico intenso sulla tangenziale nelle due direzioni con rallentamenti e code tra Corso di Francia e via delle Valli direzione San Giovanni è tra il Largo Lanciani e la Salaria direzione Stadio Olimpico Inoltre per un incidente San Lorenzo e viale Castrense nelle due direzioni trafficato anche il raccordo anulare con code tra Latisana e La Romanina in carreggiata esterna e tra la Trionfale e La Rustica in internet al traffico intenso tipico del venerdì contribuisce oggi anche lo sciopero generale nazionale dei trasporti coinvolta l'intera rete Atac i bus e gestiti da privati e le linee Cotral fino alle 17 poi dalle 20 A fine servizio saranno Dunque possibili stop o cancellazioni di corse bus filobus tram metro e sulla termini Centocelle la metro mare e la Roma nord al momento Atac per sapere che le linee delle metropolitane sono aperte e regolarmente in funzione chiusa invece l'intera linea termini Centocelle Per quanto riguarda il trasporto ferroviario treni a rischio fino alle 21 con possibili cancellazioni e limitazioni di percorso per i treni a media è lunga percorrenza ma anche per i treni regionali in quest'ultimo caso sono garantiti i servizi essenziali dalle 18 alle 21 anche per il trasporto aereo voli garantiti nella fascia di garanzia 1821