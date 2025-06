Traffico Roma del 20-06-2025 ore 14 | 30

Se ti trovi nel cuore di Roma il 20 giugno 2025 alle 14:30, preparati a un pomeriggio intenso. Due cortei coloreranno il centro storico, coinvolgendo circa 10.000 partecipanti tra Piazza Vittorio Emanuele II e via Cavour, causando inevitabili deviazioni e rallentamenti. Restare informati diventa fondamentale per evitare disagi e goderti al meglio la cittĂ . Ecco tutto quello che devi sapere sulla mobilitĂ in quel momento cruciale.

Roma infomobilitĂ un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilitĂ domani pomeriggio o doppio corteo in centro il primo si muoverĂ tra le 14 e le 18 da Piazza Vittorio Emanuele II a via dei Fori Imperiali all'evento è prevista la partecipazione di circa 5000 persone sfileranno lungo via dello Statuto largo Brancaccio via Lanza via Cavour 3 Largo Corrado Ricci previste deviazioni per 12 linee altri 5000 manifestanti si muove invece dalle 14 alle 20 da Piazzale Ostiense per arrivare in via Celio vibenna dopo aver percorso Piazza di Porta San Paolo viale della Piramide Cestia piazza Albania viale Aventino Piazza di Porta Capena e via di San Gregorio possibile chiusura al traffico e modifiche per 23 linee e prosegue intanto lo sciopero del trasporto pubblico Al momento la situazione vede tutte le linee metro attive e anche la riapertura della Stazione Re di Roma sulla linea a possibile cancellazione di corsa Sul servizio di superficie mentre invece chiuso il servizio della ferrovia termini Centocelle https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-06-2025 ore 14:30

