Traffico Roma del 20-06-2025 ore 11 | 30

Se ti trovi nel cuore di Roma il 20 giugno 2025 alle 11:30, preparati a un potenziale caos sulla mobilità cittadina. Una protesta nazionale di 24 ore coinvolge Atac, Roma TPL, Cotral e altri operatori, causando chiusure, cancellazioni e disagi su tutta la rete. Restare informati è fondamentale per pianificare al meglio i tuoi spostamenti e affrontare con serenità questa giornata movimentata.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità oggi trasporto pubblico rischio per un agitazione nazionale di 24 ore la protesta interesserà la rete Atac e bussa gestiti da Roma TPL autoservizi Troiani sup autoservizi Tuscia ABS Cotral situazione vede chiuso il servizio della ferrovia termini Centocelle ci sono cancellazioni di corse sulla rete di superficie sulla linea a risulta chiusa la so la stazione Re di Roma ma il servizio delle tre linee metro per ora risulta comunque attivo alle 17 scatterà la fascia di garanzia e dalle 20 A fine servizio saranno possibili nuovi disagi per quanto riguarda dal traffico privato abbiamo traffico intenso in viale dei Colli Portuensi in via Aurelia e via Boccea Invia Emo sulla Pineta Sacchetti lungo il Muro Torto in via Nomentana nell'area di Piazza Vittorio Emanuele via Merulana via dell'Amba Aradam in via dello Scalo di San Lorenzo su tratti di via Casilina in via Tuscolana in zona Cinecittà è sul Raccordo Anulare tra via Tuscolana e via Laurentina