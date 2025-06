Traffico Roma del 20-06-2025 ore 08 | 30

Se siete in viaggio tra le strade di Roma il 20 giugno 2025 alle 8:30, preparatevi a un risveglio con qualche rallentamento. Tra incidenti e code sul Raccordo Anulare, Cassia e Aurelia, il traffico si presenta intenso e caotico. Restate sintonizzati con Luceverde Roma per aggiornamenti in tempo reale e consigli utili: la vostra pazienza sarà la vostra migliore alleata.

Luceverde Roma dentro vati dalla redazione per un incidente code sulla carreggiata esterna del raccordo anulare dalla Casilina alla rustica sempre in carreggiata esterna per un altro incidente alle 20 dalla Cassia bis alla Cassia code per traffico invece in carreggiata interna dalla Casilina all'appia incolonnamenti sull'Aurelia da via del Casal Lumbroso a via Aurelia Antica se sta situazione sulla Flaminia e la Ilaria con lunghe code rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti e da Villa Spada alla tangenziale est altre cose sul tratto Urbano della A24 da Tor Cervara alla tangenziale est sulla stessa tangenziale all'uscita Tiburtina via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico è da Largo Passamonti a viale Castrense verso San Giovanni ed è in corso uno sciopero generale nazionale dei trasporti che coinvolge Il personale del trasporto aereo quello ferroviario è il personale del trasporto pubblico locale i treni saranno a rischio fino alle 21 con possibili cancellazioni o limitazioni di percorso per i treni a media è lunga Lorenza per quelli regionali in quest'ultimo caso sono garantiti i servizi essenziali sino alle 9 dalle 18 alle 21 Per quanto riguarda il trasporto aereo voli garantiti nelle sue fasce orarie alle 10 e dalle 18 alle 21 a Roma coinvolta dalle 830 alle 17 e dalle 20 A fine servizio l'intera rete Atac i bus gestiti da privati e le linee Cotral saranno Dunque possibili stop cancellazione di corse su buste filobus tram metro e su Termini Centocelle Metromare Roma Nord a rischio anche il servizio sostitutivo serale della metro C come sempre idee in queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-06-2025 ore 08:30

