Traffico Roma del 20-06-2025 ore 07 | 30

Ben trovati, ascoltatori di Radio Luceverde Roma. Il traffico alle prime luci dell’alba del 20 giugno 2025 si presenta particolarmente intenso, con rallentamenti significativi sul Raccordo Anulare e le principali arterie in ingresso alla città. La situazione richiede pazienza e attenzione: restate sintonizzati per gli aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per attraversare al meglio la capitale.

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione già molto intenso il traffico sul Raccordo Anulare con cuore in carreggiata interna dalla Casilina all'appia ed in esterna dalla Casilina alla Tiburtina e proseguendo dalla Flaminia la Cassia bis rallentamenti e code lungo tutte le strade consolari in ingresso a Roma I maggiori disagi al momento lungo l'Aurelia con code registrate da Malagrotta a via Aurelia Antica sulla Flaminia alla Salaria rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti e da Villa Spada via dei Prati Fiscali ode poi sull'intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est tu la stessa tangenziale est e rallentamenti dai via dei Monti Tiburtini a via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico è da Largo Passamonti a viale Castrense verso San Giovanni nel quadrante Sud rallentamenti e code sulla via Ostiense via del mare tra cd e Vitinia se sta situazione sulla Appia con code dalla via dei Laghi a via delle Capannelle ed è in corso uno sciopero generale nazionale dei trasporti a rischio le linee ferroviarie fino al di questa sera il trasporto aereo con voli garantiti nelle Sulle fasce orarie dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21 e di trasporto pubblico locale a Roma coinvolta l'intera rete a te gestiti da privati e le linee Cotral o servizi garantiti esclusivamente da inizio turno alle 8:30 e poi dalle 17 alle 20

