Traffico Lazio del 20-06-2025 ore 09 | 30

Alle ore 09:30 del 20 giugno 2025, il traffico a Lazio si presenta congestionato a causa di un incidente sulla carreggiata esterna del Raccordo Anulare tra la Flaminia e Trionfale. La situazione si complica ulteriormente con lo sciopero generale dei trasporti che coinvolge treni, voli e il trasporto pubblico locale di Roma, interessando tutta la rete Atac, TPL, Cotral e altre aziende. Restate aggiornati per le ultime novitĂ e soluzioni alternative.

Luceverde Lazio trovati dalla redazione per un incidente code sulla carreggiata esterna del raccordo anulare dalla Flaminia alla Trionfale Vi ricordo che è in corso uno sciopero generale dei trasporti e con il personale del trasporto ferroviario quello del trasporto aereo e il trasporto pubblico locale nella capitale interessata dallo sciopero intera rete Atac i bus di Roma TPL quelli in subaffitto oltre a Cotral e ad altre aziende del trasporto locale nel Lazio come autoservizi Troiani autoservizi Tuscia il servizio Sara garantito esclusivamente dalle 17 alle 20 per quanto riguarda il trasporto ferroviario i treni saranno a rischio fino alle 21 con possibili cancellazioni o limitazioni di percorso per i treni a media è lunga percorrenza e per i treni regionali in quest'ultimo caso sono garantiti i servizi essenziali dalle 18 alle 21 per il trasporto aereo garantiti voli programmati nelle sue fasce orarie fino alle 10 e dalle 18 alle 21 la Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it