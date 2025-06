Traffico estivo sulla SS36 | weekend da incubo con la ferrovia chiusa

L'estate 2025 si preannuncia come una vera sfida per chi sceglie la SS36 del Lago di Como e dello Spluga. Con il traffico che si intensifica nei weekend e la linea ferroviaria Lecco-Colico sospesa fino a data da destinarsi, le strade si trasformano in veri e propri snodi di caos. Prepariamoci dunque a affrontare un'estate all'insegna della pazienza, tra code interminabili e dissesti improvvisi, lasciandoci comunque conquistare dalla bellezza di questa meravigliosa zona.

L'estate 2025 si preannuncia particolarmente critica per gli spostamenti lungo la Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga. L'avviso di Anas per l'intensificazione del traffico nei weekend estivi si combina infatti con la chiusura della linea ferroviaria Lecco-Colico, che rimarrĂ sospesa fino a. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Traffico estivo sulla SS36: weekend da incubo con la ferrovia chiusa

In questa notizia si parla di: traffico - estivo - ss36 - incubo

Ponte della festa della Repubblica: traffico, prima prova dell’esodo estivo Anas - Il ponte della Festa della Repubblica segna l'inizio non solo di celebrazioni, ma anche del traffico intenso che anticipa l'estate.

Traffico estivo sulla SS36: weekend da incubo con la ferrovia chiusa; Esodo estivo Lombardia da bollino rosso: traffico in aumento sulla SS 36. La superstrada rischia di trasformarsi in un imbuto “infernale”; Statale 36 da bollino rosso, traffico da incubo: code e rallentamenti verso il lago e la montagna.

Traffico estivo sulla SS36: weekend da incubo con la ferrovia chiusa - Aumentano le partenze nel terzo fine settimana di giugno, che si sommano alla sospensione della linea Lecco- Scrive leccotoday.it

Dalla Lombardia verso mare e montagna con l’incubo code: le strade e gli orari a rischio maxi traffico - Milano, 13 giugno 2025 – Quello del 14 e 15 giugno, complice anche il caldo pienamente estivo di questi giorni, è un weekend ormai dal sapore vacanziero, che porte con sé anche un aumento del traffico ... Come scrive ilgiorno.it