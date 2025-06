Traffico di cocaina sull’asse Roma-Reggio | arresti tra Lazio e Calabria

Un’operazione senza precedenti scuote il cuore dell’Italia: traffico di cocaina sull’asse Roma-Reggio Calabria, con arresti tra Lazio e Calabria. L’indagine smaschera un’associazione criminale coinvolta in traffico, spaccio, estorsione e incendio doloso, portando alla luce un pericoloso circuito di illegalità. Mercoledì scorso, forze dell’ordine hanno arrestato numerosi soggetti a Roma, Rossano, Reggio Calabria, Cisterna di Latina e Bovalino, dimostrando ancora una volta il loro impegno nella lotta al crimine.

Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, spaccio, estorsione e incendio doloso. Con queste accuse, mercoledì scorso, a Roma, Rossano, Reggio Calabria, Cisterna di Latina e Bovalino, i carabinieri del Nucleo investigativo della Capitale, coadiuvati dai militari dei comandi provinciali.

