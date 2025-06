Traffico di cocaina in mezza Sicilia ultime arringhe prima della sentenza

Tra i tumultuosi scenari del traffico di cocaina in mezza Sicilia, si avvicina il verdetto. Antonietta Casaccio e Fabio Della Rossa, coinvolti sentitamente per motivi affettivi, si dichiarano estranei al mercato degli stupefacenti, aprendo un nuovo capitolo nelle loro vite. Con le arringhe degli avvocati Giovanni Castronovo e Giuseppe Vinciguerra, il processo volge al termine, lasciando intendere che la verità sta per emergere. La sentenza finale si avvicina, portando con sé risposte e speranze.

"Antonietta Casaccio e Fabio Della Rossa hanno frequentato per ragioni affettive Michele Cavaleri, ma sono del tutto estranei dal mercato del traffico degli stupefacenti". Con le arringhe degli avvocati Giovanni Castronovo e Giuseppe Vinciguerra è all'epilogo il processo scaturito. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Traffico di cocaina in mezza Sicilia, ultime arringhe prima della sentenza

