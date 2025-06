Tradimento replica puntata 20 giugno 2025 | Video Mediaset

Non perdete l’appuntamento con la puntata di oggi di Tradimento (Aldatmak), trasmessa il 20 giugno 2025 su Mediaset. Tra emozionanti colpi di scena e rivelazioni sorprendenti, i protagonisti si confrontano con sfide immediate e segreti nascosti nel passato. Se avete perso l’episodio 107 della seconda stagione, ecco il video in streaming per rivivere ogni momento. Restate sintonizzati: il dramma continua a tenervi incollati allo schermo.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 20 giugno – con la soap Tradimento ( Aldatmak ). Nella puntata odierna Sezai viene dimesso dall’ospedale. L’uomo dovrà sottoporsi a una dieta per prevenire futuri infarti. Oltan parla con Kadriye Bedel, in arte Zennure, per scoprire i segreti sul suo passato. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 107 della seconda stagione trasmesso su Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tradimento, replica puntata 20 giugno 2025 | Video Mediaset

In questa notizia si parla di: tradimento - puntata - replica - giugno

“Tradimento”, nella puntata di stasera una nuova verità su Zelis e Behram | Anticipazioni - Stasera, su Canale 5, torna la soap opera turca "Tradimento" con un episodio ricco di colpi di scena.

Mediaset cambia il suo palinsesto per lunedì 2 giugno 2025. Nella fascia del primo pomeriggio, non andrà in onda l'atteso appuntamento con "Tradimento" in prima visione assoluta. Inoltre, ci sarà una pausa estiva per "Uomini e donne" di Maria De Filippi, ch Vai su Facebook

Tradimento, oggi (venerdì 6 giugno) doppia puntata. Le anticipazioni: Guzide si sfoga, c'è chimica tra Oylum e; Tradimento: dove vedere la puntata del 13 aprile in streaming; Tradimento: le trame delle puntate dal 26 maggio al 1° giugno 2025.

Tradimento, puntata 18 giugno: Sezai in ospedale e tensioni tra Ipek e Guzide - nell’episodio 104 di tradimento su canale 5, sezai viene aggredito e ricoverato in ospedale, mentre ipek accusa guzide; yesim e umit partecipano a una trasmissione televisiva, disponibile in replica s ... Riporta gaeta.it

Tradimento, replica puntata 18 giugno 2025 | Video Mediaset - Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informazioni per chi vuole avere notizie sempre aggiornate sul variegato mondo della televisione o sapere cosa fa in Tv in ogni ... Come scrive superguidatv.it