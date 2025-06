Tradimento | Dündar è il vero figlio di Güzide e Tarik?

Nell'affascinante universo di “Tradimento”, le rivelazioni sconvolgenti tengono gli spettatori con il fiato sospeso. La domanda che tutti si pongono è: Dündar è davvero il figlio naturale di Güzide e Tarik? Mentre i misteri si infittiscono e i sospetti crescono, le scoperte cambieranno per sempre le sorti dei protagonisti. La verità sta per emergere, ma fino a che punto sarà in grado di cambiare le loro vite?

scoperte e dubbi sulla vera identità di Dündar in "Tradimento". La soap opera "Tradimento", trasmessa su Canale 5, continua a sorprendere gli spettatori con una trama ricca di colpi di scena e rivelazioni. Al centro delle ultime puntate si trova un interrogativo cruciale: Dündar è il figlio naturale di Güzide e Tarik? Dopo aver scoperto che Oylum non è la loro figlia biologica, i due ex coniugi cercano di risalire alla verità, sospettando uno scambio di culle avvenuto durante il parto. indizi sull'eventuale scambio di culle tra ospedali. Dopo la dolorosa scoperta riguardante Oylum, Güzide decide di approfondire le indagini.

