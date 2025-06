Tradimento dal 27 giugno sospesa la puntata serale del venerdì

A partire da venerdì 27 giugno, i fan di "Tradimento" dovranno riporre le speranze di vedere la soap turca in prima serata, poiché Mediaset ha deciso di sospendere la programmazione serale. La serie con Vahide Perçin continuerà a essere protagonista nel daytime di Canale 5, ma il cambio di palinsesto apre nuovi scenari e attese. Scopriamo insieme cosa riserva questa estate televisiva ricca di sorprese.

A partire da venerdì 27 giugno la soap turca Tradimento non andrà più in onda in fascia serale. Il cambio di palinsesto Mediaset prevede uno stop nella fascia oraria di prime time per la serie tv con Vahide Perçin, che continuerà comunque a tenerci compagnia nel daytime di Canale 5. Ecco in dettaglio cosa accadrà. Tradimento, stop alle puntate del venerdì sera. Il palinsesto estivo Mediaset porta importanti novità per i fans di Tradimento. A partire dal prossimo 27 giugno infatti, la dizi turca che racconta le vicende della giudice Güzide non andrà più in onda in fascia serale. Dopo che per diversi mesi ci ha regalato un doppio appuntamento del venerdì, proponendosi sia nel pomeriggio che in fascia prime time, la serie tv lascia la prestigiosa fascia oraria della prima serata dove – fino ad oggi – ha fatto registrare ottimi dati di ascolto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it