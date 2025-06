Tradimento anticipazioni dal 22 al 27 giugno | la fine di Ipek dopo il finto suicidio grave incidente per Kahraman

Nelle anticipazioni di "Tradimento" dal 22 al 27 giugno, il drama si infittisce con eventi sconvolgenti: Kahraman rimane sepolto sotto un carico di terra in un incidente grave, mentre Ipek affronta la sua disfatta dopo aver inscenato il suicidio. La tensione cresce tra tradimenti e rivelazioni, lasciando gli spettatori con il fiato sospeso. Scopriamo insieme come evolveranno le vite dei protagonisti in questa settimana cruciale, dove nulla sarà più come prima.

Le anticipazioni della soap Tradimento. La trama degli episodi in onda da domenica 22 giugno a venerdì 27 giugno. Nella trama il grave incidente di Kahraman che rimane sepolto sotto a un carico di terra. Poi la disfatta di Ipek che perde tutto dopo avere inscenato il suo suicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: giugno - tradimento - anticipazioni - ipek

Tradimento anticipazioni 18 giugno: Sezai soccorso in ospedale - Il 18 giugno, la nuova puntata di "Tradimento" su Canale 5 promette di catturare il pubblico con colpi di scena e suspense.

Ipek contro Yesim! Clicca sul link qui sotto per leggere le #Anticipazioni della puntata di #Tradimento che andrà in onda oggi https://www.filmeter.net/tv/tradimento-anticipazioni-puntata-16-giugno-2025-ipek-contro-yesim.php Vai su Facebook

Tradimento, anticipazioni 21 giugno: Ipek scappa e annuncia di volersi suicidare; Tradimento, le anticipazioni dal 15 al 21 giugno 2025; Tradimento, anticipazioni dal 22 al 27 giugno: la fine di Ipek dopo il finto suicidio, grave incidente per Kahraman.

Tradimento Anticipazioni 21 giugno 2025: Ipek si suicida! - Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 21 giugno 2025 su Canale 5: Sezai riceve un video in cui Ipek gli dice addio per ... Secondo msn.com

Tradimento, anticipazioni 21 giugno: Ipek scappa e annuncia di volersi suicidare - Guzide è ancora alla ricerca del figlio biologico, mentre Ipek ... Segnala msn.com