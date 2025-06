Tradimento anticipazioni al 27 giugno | Ipek tenta di riconquistare Oltan

Nel dramma di "Tradimento", le tensioni si intensificano tra tradimenti e colpi di scena. Ipek, determinata a riconquistare Oltan, si scontra con il suo rifiuto, mentre Ozan sospetta che il presunto suicidio di Ipek sia solo una messa in scena. La suspense cresce, lasciandoci con il fiato sospeso: cosa accadrà nelle prossime puntate? La storia si sta facendo sempre più avvincente, e il finale è ancora tutto da scoprire.

Tradimento, anticipazioni dal 22 al 27 giugno. Ipek, nel frattempo, tenta invano di riconquistare Oltan, che la fa cacciare dalle sue guardie. Ozan è convinto che il presunto suicidio di Ipek sia solo una messinscena. Per non sembrare troppo duro, cerca di convincere Sezai che forse Ipek si sia salvata dall'incidente, sia riuscita a uscire .

