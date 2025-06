Tradimento Anticipazioni 21 giugno 2025 | Ipek si suicida!

Il cuore si spezza nelle anticipazioni di "Tradimento" del 21 giugno 2025: Ipek, sconvolta dal tradimento, sceglie di mettere fine alla sua sofferenza e si suicida, lasciando Sezai e gli spettatori senza parole. Questi eventi drammatici ci svelano un nuovo capitolo di emozioni e colpi di scena che terranno tutti con il fiato sospeso. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa intensa puntata.

Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 21 giugno 2025 su Canale 5: Sezai riceve un video in cui Ipek gli dice addio per sempre.