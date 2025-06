Tra palco e disabilità. Un premio nazionale per ’Operainclusiva’.

Tra palco e disabilità nasce un innovativo premio nazionale per celebrare l’operainclusiva. Un teatro che abbatte barriere, aperto a tutti, affinché ciascuno possa vivere appieno l’arte e la bellezza senza limiti. Questo è il cuore del progetto ’OperaInclusiva’, avviato dalla Fondazione Teatro Comunale di Modena con il supporto scientifico delle professoresse Di Giovanni e Raffi. Un’iniziativa che dimostra come l’arte possa essere un ponte di inclusione e speranza.

Un teatro aperto, senza barriere, fruibile da tutti, perché tutti possano immergersi nell'arte e nella bellezza. È questo il senso del progetto 'OperaInclusiva' che la Fondazione Teatro Comunale di Modena ha avviato già da qualche stagione, con il coordinamento scientifico delle professoresse Elena Di Giovanni e Francesca Raffi dell'Università di Macerata: in coincidenza con alcuni titoli del cartellone di opera o di balletto, appositi percorsi permettono ai disabili sensoriali o cognitivi di 'partecipare' all'evento. Quindi anche i non udenti possono avere la possibilità di avvertire le emozioni e le vibrazioni della musica, e i non vedenti possono entrare nella scena, averne percezione anche tattile e seguire un'audiodescrizione durante lo spettacolo.