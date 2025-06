Tra i tagli della Rai colpito anche Pino Strabioli | Cancellano il mio programma sui libri ho ricevuto insulti omofobi

L'addio improvviso alla tv di Pino Strabioli scuote il mondo dello spettacolo: dopo 32 anni di carriera, il conduttore si confessa al Corriere della Sera, tra amarezza e delusione. La cancellazione del suo programma sui libri e gli insulti omofobi sui social evidenziano le sfide di un artista che ha sempre vissuto con sincerità e coraggio. Ma come può la società superare questi ostacoli e accogliere la diversità? Continua a leggere.

Rai2 e i tagli omofobi, 'solo pudore' - Dilaga su twitter l'hastag #Raiomofoba, in segno di protesta contro la censura di alcune scene gay della serie Le regole del delitto perfetto, in prima serata su Rai2 in chiaro ma già alla ... Secondo ansa.it