Tra deterrenza e diplomazia la sfida mediorientale al sistema internazionale L’analisi di Volpi

Tra deterrenza e diplomazia, il Medio Oriente si trova al centro di una sfida cruciale che mette alla prova il sistema internazionale. Israele, in un momento di tensioni e incertezze, attraversa una fase delicata, tra conflitti incessanti e leadership contestate. La strategia di Netanyahu, orientata alla sicurezza nazionale, disegna un nuovo equilibrio tra forza militare e tentativi di dialogo, svelando le complesse dinamiche di una regione che continua a definire il suo ruolo nel contesto globale.

Nel cuore del Medio Oriente, Israele vive oggi un passaggio tra i più tesi e incerti della sua storia recente. Un conflitto senza tregua, una leadership forte ma contestata, una democrazia che funziona in stato d’eccezione, dove la prospettiva di nuove elezioni sembra accantonata in nome della sicurezza nazionale. Il governo di Benjamin Netanyahu ha definito con chiarezza il perimetro della sua azione: nessuna possibilità che un Paese ostile, a distanza ravvicinata, possa disporre di armamenti nucleari. Una dottrina che, pur in forme diverse, rappresenta da sempre la linea rossa strategica dello Stato di Israele. 🔗 Leggi su Formiche.net