Tra castagne IGP, latte fresco e pane dal sapore antico, il Mugello si rivela un vero scrigno di eccellenze gastronomiche. Questa terra, ricca di storia e paesaggi incantati, custodisce tradizioni secolari che si riflettono in ingredienti autentici e genuini, ideali da portare in cucina per riscoprire i sapori più veri e profondi della nostra cultura. Un viaggio tra gusto e storia, alla scoperta di prodotti capaci di conquistare il palato e il cuore.

Il Mugello non è soltanto una terra di paesaggi mozzafiato e storia rinascimentale, ma anche un vero e proprio scrigno di eccellenze gastronomiche. Le sue radici agricole affondano nei secoli, sin dai tempi della famiglia Medici che qui aveva fattorie e poderi per la produzione di vino, olio, formaggi e cereali. Oggi il territorio continua a esprimere la sua autenticità attraverso una ricca varietà di prodotti tipici, ideali da portare in cucina per riscoprire sapori genuini. Tra questi spicca il Marrone IGP del Mugello, coltivato nei castagneti secolari e utilizzato tanto nei dolci quanto nei piatti salati, come i tortelli di castagne.

Tra castagne Igp, latte e pane dal sapore antico I grandi protagonisti della cucina - Gusto / Un percorso tra i prodotti simbolo di una terra ancora genuina e ricca di eccellenze Per un'esperienza che va oltre la semplice tavola

