Toyota e Kinto in prima fila sull’idrogeno a Venezia debutta il primo car?sharing pubblico

Venezia rompe gli schemi con un'innovativa svolta sostenibile: presso la storica Fortezza di Forte Marghera, è stato inaugurato il primo servizio pubblico di car sharing a idrogeno in Italia, frutto della collaborazione tra il Comune di Venezia e KINTO, il brand di mobilità del Gruppo Toyota. Con una mini-flotta di Toyota Mirai, si apre una nuova era di mobilità pulita e all’avanguardia. Un passo concreto verso un futuro più verde e innovativo.

Presso la storica Fortezza di Forte Marghera, a Mestre, è stato inaugurato il primo servizio pubblico di car?sharing a idrogeno in Italia, frutto della partnership tra il Comune di Venezia e KINTO, il mobility brand del Gruppo Toyota. L’evento ha visto la presenza del CEO Mauro Caruccio di KINTO Italia e Toyota Financial Services Italia, e del sindaco Luigi Brugnaro. Inaugurata con una mini?flotta di tre Toyota Mirai, autovetture a celle a combustibile alimentate da idrogeno, la nuova offerta potrà essere prenotata tramite l’ app KINTO Share EU, sia in modalità round?trip che one?way, con stalli collocati in posizioni strategiche come Piazzale?Roma e l’Aeroporto Marco Polo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it