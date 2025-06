Toyota avvia la logistica a zero emissioni allo scarico

Toyota rivoluziona la logistica europea puntando a zero emissioni allo scarico. Collaborando con VDL Groep, l'azienda ha integrato i sistemi a celle a combustibile nei veicoli pesanti, inaugurando una nuova era di trasporto sostenibile. Quattro nuovi camion ora percorrono rotte strategiche in Europa, dimostrando che l'innovazione green è possibile e già realtà . Questa iniziativa segna un passo deciso verso un futuro più pulito e responsabile.

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Toyota Motor Europe e VDL Groep hanno collaborato per integrare nei veicoli pesanti il sistema delle celle a combustibile di Toyota. Dopo il primo camion dimostrativo, Toyota ha ora schierato altri quattro veicoli sulle sue rotte logistiche in Belgio (Diest), Francia (Lille), Germania (Colonia) e Paesi Bassi (Rotterdam e Weesp). Toyota ha unito le forze con i suoi fornitori di servizi logistici – Vos Transport Group, CEVA Logistics, Groupe CAT e Yusen Logistics – per inserire i camion a zero emissioni allo scarico nelle sue operazioni logistiche. Toyota, insieme a questi fornitori, monitorerĂ costantemente le prestazioni di tali camion a celle a combustibile durante le operazioni quotidiane connesse al Toyota Parts Centre Europe, che gestisce piĂą di 500. 🔗 Leggi su Ildenaro.it