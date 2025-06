Tovaglieri | Censurata in parlamento UE perché ho detto la verità sui Rom

Un acceso dibattito in Parlamento UE ha scosso le acque: un europarlamentare della Lega ha denunciato il fallimento dei programmi di integrazione dei Rom, criticando i 21 miliardi di euro investiti senza risultati concreti. La sua dichiarazione, forte e diretta, ha attirato l’attenzione su una questione spinosa, portando alla censura e al dibattito pubblico. È il momento di riflettere sulla reale efficacia delle politiche comunitarie e sul loro impatto.

L’europarlamentare della Lega aveva parlato del «fallimento» dei programmi di integrazione dei Rom, per cui la UE ha investito 21 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Tovaglieri: “Censurata in parlamento UE perché ho detto la verità sui Rom”

In questa notizia si parla di: tovaglieri - censurata - parlamento - detto

Tovaglieri (Lega): «Io, censurata in Europa perché parlo dell’illegalità dei Rom»; Tovaglieri (Lega): Censurata dall'Ue per intervento su illegalità dei Rom/ Non.

Tovaglieri (Lega): “Censurata dall’Ue per intervento su illegalità dei Rom”/ “Non c’è libertà di espressione” - Isabella Tovaglieri, eurodeputata della Lega richiamata dall'Ue per discorso sulla mancata integrazione delle comunità Rom: "Censurata per aver detto la verità" ... Segnala ilsussidiario.net

Edilizia, Tovaglieri (Lega): “Errato bandire del tutto le caldaie a gas, problemi per famiglie" - Lo ha detto l’eurodeputata della Lega, Isabella Tovaglieri, appoggiando le richieste di una cordata di associazioni del settore del gas, che al Parlamento europeo hanno presentato uno studio per ... Si legge su msn.com