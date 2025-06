Toscana e Romagna più vicine inaugurato il bypass di Lutirano

Un passo importante verso una maggiore connessione tra Toscana e Romagna: è stato inaugurato il bypass di Lutirano, un’opera strategica che rafforza i legami tra due regioni spesso fragili ma resilienti. Con oltre un milione di euro investiti, questa infrastruttura ripristina la viabilità sulla SP29, garantendo sicurezza e sviluppo. La realizzazione di questa strada rappresenta un segnale forte di attenzione e crescita per il territorio, rafforzando le opportunità di collaborazione e progresso.

Marradi (Firenze), 20 giugno 2025 – Una infrastruttura cruciale per i collegamenti tra Toscana ed Emilia-Romagna in un territorio fragile e di confine. Si sono conclusi i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto stradale sulla SP29 di Lutirano. Predisposti dalla Città Metropolitana di Firenze, per un investimento complessivo di oltre un milione di euro, si erano resi necessari dopo il crollo della strada avvenuto nel maggio del 2023. La nuova viabilità è stata inaugurata dai presidenti di Toscana ed Emilia-Romagna, Eugenio Giani e Michele De Pascale, con la consigliera della Città Metropolitana di Firenze Sara Di Maio, oltre al sindaco di Marradi, Tommaso Triberti, e al sindaco del Comune di Tredozio (Forlì Cesena), Giovanni Ravagli. 🔗 Leggi su Lanazione.it