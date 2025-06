Torrion Quartara raccolta firme per sistemare il parco

I cittadini del Torrion Quartara hanno dimostrato grande impegno e sensibilità, raccogliendo oltre 100 firme per chiedere interventi urgenti nel parco di via Vivaldi. La comunità si unisce nel desiderio di restituire decoro e sicurezza a uno spazio fondamentale per il benessere di tutti. Ora, l'attenzione pubblica si concentra sulla richiesta di sistemazione e valorizzazione del parco, affinché diventi un luogo di ritrovo e relax per i residenti.

Raccolte oltre 100 firme per la sistemazione del parco di via Vivaldi. Sono stati i cittadini del Torrion Quartara a presentare un'istanza per il decoro urbano al Comune di Novara per denunciare la situazione in cui si trova il parco. In particolare i residenti chiedono che venga sistemata la.

Torrion Quartara, raccolta firme per sistemare il parco; TORRION QUARTARA: DEPOSITATA INTERROGAZIONE SUL PARCO DI VIA VIVALDI.

