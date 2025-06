Torrini in festa 2025

Torrini in Festa 2025. Sestese Calcio è felice di annunciare la prima edizione di “Torrini in Festa”, un evento unico nel cuore di Sesto Fiorentino. Dal 4 all’11 luglio, lo stadio “Piero Torrini” si trasformerà in un palcoscenico di musica, gastronomia e intrattenimento. Ogni sera, dalle 19 alle 23:30, una serata imperdibile con spettacoli coinvolgenti, delizie locali e momenti di condivisione che renderanno questa festa memorabile per tutta la comunità.

Sestese Calcio, è lieta di presentare la prima edizione di “Torrini in Festa”. Da venerdì 4 a venerdì 11 luglio 2025 arriva una settimana ricca di eventi presso lo stadio “Piero Torrini”, in piazza Bagnolet 4, a Sesto Fiorentino. Tutti i giorni, dalle 19 alle 23:30, una serata imperdibile con. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Torrini in festa 2025

In questa notizia si parla di: torrini - festa - venerdì - serata

COPPA TORRINI: È ARRIVATO IL MOMENTO Stasera con inizio alle 20:30, si gioca l'atto conclusivo della prestigiosa Coppa Piero Torrini 2025. Di fronte Sestese e Scandicci. Chi inciderà un altro tassello di gloria nella lunga storia del torneo? Alle 19:30 Vai su Facebook

Torrini in festa: musica dal vivo, giostre e stand gastronomici allo stadio della Sestese; Festival di Sanremo 2025, la conferenza stampa dopo la prima serata e la top 5; 'San Frediano a cena', Torrino d’oro anche a Rocco Commisso.