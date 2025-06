Torre Guaceto mette in vetrina i suoi gioielli del passato per la gioia dei visitatori

Torre Guaceto svela i suoi tesori di un passato affascinante, portando alla luce i misteri celati nelle urne della necropoli. Fino al 30 giugno, i visitatori possono immergersi nella storia accedendo gratuitamente al laboratorio archeologico del Consorzio di Gestione della riserva, dove ascolteranno le storie e i segreti custoditi da millenni, vivendo un’esperienza unica che arricchirà il loro patrimonio culturale.

