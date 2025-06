Torpignattara la scuola scrive a Comune e municipio | L' ingresso dei bambini non è sicuro

Torpignattara si mobilita per la sicurezza dei più piccoli: davanti alla scuola Pisacane un maxi striscione denuncia l’assenza di un marciapiede adeguato, simbolo di una battaglia condivisa dalla comunità. Le famiglie chiedono con forza un intervento urgente, perché ogni giorno i bambini rischiano di attraversare un vero e proprio “marciapiede che non c’è”. È ora di ascoltare la loro voce e garantire un ingresso sicuro per tutti.

“Siamo il marciapiede che non c’è”. Lo striscione esposto davanti alla Scuola Pisacane di via di Acqua Bullicante 30 riassume il senso della battaglia della comunità dell’istituto, per ottenere un ampliamento del marciapiede all’ingresso dell’edificio. “Ogni giorno – spiegano le famiglie. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Torpignattara, la scuola scrive a Comune e municipio: "L'ingresso dei bambini non è sicuro"

