Tornano i Concerti di Xanitalia Mimì Caruso e Lorenzo Fragola si sogna con la musica leggera

Tornano i concerti di Xanitalia MIM236, un festival che unisce musica leggera e classica in un'armonia unica. Presentata a Palazzo Perticari l’edizione 2025, curata dall’Orchestra Sinfonica Rossini in collaborazione con il Comune di Pesaro e sostenuta da Franco Signoretti. Due parole chiave: qualità e fruibilità , per regalare a cittadini e turisti emozioni indimenticabili sotto le stelle di Piazza del Popolo. La musica torna a farci sognare, lasciando spazio alla magia dell’estate.

Presentata a Palazzo Perticari l’edizione 2025 de I Concerti Xanitalia, curati dall’ Orchestra Sinfonica Rossini in collaborazione con il comune di Pesaro e sostenuti e ideati dal patron di Xanitalia, Franco Signoretti. "Due sono le parole chiave dell’iniziativa – esordisce Saul Salucci, presidente dell’OSR – qualitĂ e fruibilitĂ da parte di cittadinanza e turisti. Concerti d’estate all’aperto, nella tradizionale cornice di Piazza del Popolo con accesso libero, di facile ascolto per tutti". Anche quest’anno due saranno gli eventi, lunedì 7 luglio e lunedì 14 alle 21.15, in un felice connubio tra la musica leggera d’autore e la maestria dell’Orchestra Sinfonica Rossini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tornano i Concerti di Xanitalia. Mimì Caruso e Lorenzo Fragola, si sogna con la musica leggera

In questa notizia si parla di: concerti - xanitalia - tornano - mimì

Due serate gratuite di grande musica in Piazza del Popolo a Pesaro con i Concerti Xanitalia e l'Orchestra Sinfonica Rossini Lunedì 7 e lunedì 14... Vai su Facebook

Tornano i Concerti di Xanitalia. Mimì Caruso e Lorenzo Fragola, si sogna con la musica leggera; Mimì Caruso e Lorenzo Fragola protagonisti dell’edizione 2025 dei Concerti Xanitalia; Beatles, Mimì e Beethoven: torna il Symphony Pop Festival, concerti anche alla Corte Malatestiana.