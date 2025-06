Torna l’operazione Stazioni sicure contro il degrado

Il progetto "Stazioni sicure" torna nel 2025 per rafforzare la sicurezza urbana e combattere il degrado nelle nostre stazioni. Con controlli integrati e presidi mirati, l'iniziativa vede il Comune di Castellanza, insieme a Prefettura e Regione Lombardia, impegnato a garantire un ambiente più sicuro per tutti. Nell’edizione 2024, la Polizia locale ha già svolto 10 servizi straordinari, dimostrando l’impegno concreto di questa azione. Continua a leggere per scoprire come il territorio si mobilita contro il degrado.

Contrastare il degrado e aumentare la sicurezza urbana. Il progetto " Stazioni sicure " torna nel 2025 con controlli integrati e presidi mirati. Il sindaco Cristina Borroni ha siglato il protocollo di intesa per l’adesione del Comune al piano, rinnovando l’accordo con la Prefettura di Varese e la Regione Lombardia. Nell’edizione 2024, la Polizia locale di Castellanza ha condotto 10 servizi straordinari da due ore ciascuno, concentrando l’attivitĂ nella fascia oraria di maggiore affluenza dei pendolari (dalle 17,15 alle 19,15). I controlli hanno interessato l’area esterna della stazione ferroviaria dal 10 settembre al 19 novembre, coinvolgendo complessivamente quattro operatori per ogni turno di servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Torna l’operazione “Stazioni sicure” contro il degrado

