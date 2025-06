Torna l’incubo incendi a Massarosa chiusa la Bretella

Torna l’incubo incendi a Massarosa, riaccendendo le paure tra i cittadini e le autorità. Dopo il devastante rogo del luglio 2022, un nuovo incendio si è sviluppato nella stessa zona, mettendo in allerta la regione Toscana. Le operazioni di spegnimento sono state avviate immediatamente con il supporto di squadre specializzate e un elicottero regionale. La sicurezza viene prima di tutto: nel frattempo, è stata disposta la chiusura temporanea della Bretella A11-A12 tra Lucca Ovest, per contenere i rischi.

Massarosa (Lucca), 20 giugno 2025 – Torna l’incubo incendi a Massarosa: nella zona dove nel luglio 2022 scoppiò uno dei roghi più devastanti fdegli ultimi anni in Toscana, questo pomeriggio le fiamme sono divampate di nuovo. E’ entrato in funzione il sistema antincendi boschivi della Regione Toscana con un elicottero regionale, squadre sul posto e ovviamente i vigili del fuoco. E’ stato chiuso per precauzione il raccordo A11-A12 tra Lucca Ovest e Viareggio, la cosiddetta Bretella. Per chi proviene da Firenze è necessario proseguire sulla A11 Firenze Mare fino a Pisa Nord e poi usare il raccordo in direzione Genova-Livorno oppure l’Aurelia. 🔗 Leggi su Lanazione.it