Torna l’afa Cgil Cisl e Uil | stop lavoro nelle ore più calde

Con l’arrivo delle temperature più roventi, torna il rischio di colpi di calore e dissesti per chi lavora all’aperto. Cgil, Cisl e Uil delle Marche sono pronti a chiedere misure immediate, come la sospensione delle attività nelle ore più calde, per tutelare la salute dei lavoratori. La sicurezza non può essere un optional: è il momento di agire con decisione grazie a un intervento che protegga davvero chi opera sotto il sole.

Terminata la tregua dei temporali, torna schizzare in alto la colonnina di mercurio. Un ritorno all’ afa che non ha colto impreparati Cgil, Cisl e Uil delle Marche che, nei giorni scorsi, hanno chiesto alla Regione di emanare un’ ordinanza urgente per fermare il lavoro nelle ore più calde della giornata, nei settori dove l’attività si svolge all’aperto. Particolare attenzione per i cantieri dove difficilmente si prevedono tutele minime come acqua fresca e luoghi d’ombra e difficilmente si tutelano i fragili o si forniscono le protezioni necessarie. Ma, soprattutto, difficilmente si ferma il lavoro, si riorganizza l’orario e si richiede l’attivazione della cassa integrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torna l’afa, Cgil, Cisl e Uil: stop lavoro nelle ore più calde

In questa notizia si parla di: torna - cgil - cisl - lavoro

Focus su sanità, pensioni, casa, ambiente: torna l'approfondimento della Cgil di Spinpiazza - Dal 26 maggio al 1° giugno, Spinpiazza a Forlì-Cesena torna come occasione di approfondimento promosso dalla CGIL, dedicata a temi fondamentali come sanità, pensioni, ambiente e politiche sociali per la casa e la non autosufficienza.

Marche, torna l’afa: Cgil, Cisl e Uil chiedono di fermare il lavoro nelle ore più calde Vai su X

Ieri é stato sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil e dalle Associazioni di rappresentanza datoriale dell’artigianato il rinnovo dell’Accordo interconfederale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Ssl), che rafforza il ruolo della rete della pariteticità artigiana come Vai su Facebook

Torna l'afa: Cgil, Cisl e Uil chiedono di fermare il lavoro nelle ore più calde; Torna l’afa: Cgil, Cisl e Uil Marche chiedono di fermare il lavoro nelle ore più calde; Torna l’afa: Cgil, Cisl e Uil Marche chiedono di fermare il lavoro nelle ore più calde.

Torna l’afa, Cgil, Cisl e Uil: stop lavoro nelle ore più calde - Un ritorno all’afa che non ha colto impreparati Cgil, Cisl e Uil delle Marche che, nei giorni scorsi, hanno chiesto ... Come scrive msn.com

Marche, torna l’afa: Cgil, Cisl e Uil chiedono di fermare il lavoro nelle ore più calde - Ritorno all’afa, Cgil, Cisl e Uil delle Marche hanno chiesto alla Regione un’ordinanza urgente per fermare il lavoro nelle ore più calde ... Riporta centropagina.it