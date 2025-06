Torna la rassegna letteraria Un libro fa Presa

Torna la magica rassegna letteraria "Un Libro fa Presa", che quest’anno si preannuncia imperdibile. La scrittrice siracusana Simona Lo Iacono darà il via a questa terza edizione, portando nel suggestivo borgo di Presa sull’Etna un mondo di parole e storie. A partire da domani, domenica 22 giugno alle 18:30, l’estate si trasformerà in un palcoscenico di incontri, emozioni e scoperte letterarie che coinvolgeranno tutti i sensi. Non mancate!

