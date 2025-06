Torna il Trail del Centenario domenica 22 a Foppolo un’edizione da record

Preparati a vivere un emozionante tuffo nella natura con il ritorno del Trail del Centenario, domenica 22 a Foppolo. Alla sua ottava edizione da record, questa corsa in montagna attira 800 atleti pronti a sfidare i tre percorsi (13, 25 e 50 km) partendo e arrivando al suggestivo Piazzale degli Alberghi. Un’occasione imperdibile per gli amanti dell’avventura e della natura, che conferma Foppolo come capitale del trail italiano.

CORSA IN MONTAGNA. Tutto pronto nella localitĂ brembana per l’evento clou, con partenza e arrivo al Piazzale degli Alberghi. Sono 800 gli atleti al via, confermata la formula dei tre percorsi (13, 25 e 50 km). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Torna il «Trail del Centenario», domenica 22 a Foppolo un’edizione da record

