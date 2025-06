Torna il Tower Festival | sport musica e inclusione protagonisti dell’estate pisana

Il Tower Festival torna a Pisa, portando energia, emozioni e inclusione per un’estate indimenticabile. Due giorni di sport, musica e convivialità trasformeranno il CUS Pisa nel cuore pulsante della città, creando un’occasione unica di incontro e divertimento per tutti. Preparati a vivere un evento che celebra la diversità e lo spirito di comunità: non mancare all’appuntamento che rende l’estate pisana davvero speciale!

Pisa, 20 giugno 2025 – Sport, musica e convivialità si incontrano ancora una volta al CUS Pisa per il ritorno del Tower Festival, in programma sabato 21 e domenica 22 giugno. L’evento, che da dodici anni anima l’estate pisana, è una festa aperta a tutti che intreccia competizioni, spettacoli e momenti di aggregazione. Due giorni intensi in cui il campus universitario si trasforma in un grande villaggio all’aria aperta, pronto ad accogliere centinaia di partecipanti provenienti da tutta la regione e oltre, con il motto: “Di giorno si gioca, di notte si balla”. Per il 2025 le discipline previste spaziano dal tennis all’hockey su prato, passando per il green volley, il calcio, il beach volley, il basket, l’atletica leggera e l’ultimate frisbee. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna il Tower Festival: sport, musica e inclusione protagonisti dell’estate pisana

Tower Festival 2025 ?Il calcio è uno. I giocatori sono tanti. Le squadre miste. La festa è per tutti. Sabato, Tower Festival – ore 18:30 Torneo 4x4 organizzato da CUS Pisa, Freccia Azzurra Sporting Club, AIPD e con il supporto del Soroptimist Club Pisa. P Vai su Facebook

